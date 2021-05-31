ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ

المستقلة/- فتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الباب على مصراعيه بشأن احتمالية رحيله عن النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهرت الكثير من الشائعات مؤخرا حول إمكانية انضمام أفضل لاعب في العالم لأحد عمالقة أوروبا هذا الصيف، رغم تبقي عامين على انتهاء تعاقده.

وخلال مقابلة مع قناة “+Canal”، سُئل صاحب الـ32 عاما عن مستقبله مع البايرن، فأجاب “سأبقى منفتحا على كافة الخيارات”.

وأضاف: “أريد التعرف على لغة وثقافة جديدة، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال”.

رغم ذلك، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بالحياة في ميونخ، قائلا “المدينة رائعة وكذلك النادي”.

ويأتي هذا التصريح المفاجئ ليزيد الأمور اشتعالا داخل النادي البافاري، الذي يرى مسؤولوه أن الدولي البولندي غير مطروح للبيع على الإطلاق.

وارتبط ليفاندوفسكي بعدد من أندية القارة العجوز، أمثال ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وذلك رغم تقدمه في العمر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

أجويرو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

رياضية

انطلاق حملة دعم منتخب العراق في شوارع بغداد

رياضية

الاتحاد الأوروبي يرد على تحركات أندية دوري السوبر

رياضية

باريس يحسم الجدل بخصوص مستقبل بوكيتينو

رياضية

ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ

اخبار فلسطين

وفد فلسطيني يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام في مصر

رياضية

راموس على رادار عملاق إنجليزي

رياضية

راموس على رادار عملاق إنجليزي

اخر الاخبار

الجيش السوداني يكشف عن ردع الأعداء بالتعاون مع الجيش المصري

رياضية

زيدان يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

اخر الاخبار

السعودية تصدر إجراءات مشددة لمكافحة التدخين

اخبار السعودية

وزير الشؤون الإسلامية السعودية: مكبرات الصوت بالمساجد من المستجدات

اخبار فلسطين

رئيس المخابرات العامة يبحث مع قيادة حماس بغزة إعادة الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار

رياضية

أزمة دوري السوبر الأوروبي تصل للمحكمة

اخبار مصر

مصر.. وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية متأثرا بـ كورونا

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة غياب الرقابة على أموال الأوقاف

اخر الاخبار

مصر تخصص مستشفيات لعلاج حالات الفطر الأسود