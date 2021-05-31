ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ

المستقلة/- فتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الباب على مصراعيه بشأن احتمالية رحيله عن النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهرت الكثير من الشائعات مؤخرا حول إمكانية انضمام أفضل لاعب في العالم لأحد عمالقة أوروبا هذا الصيف، رغم تبقي عامين على انتهاء تعاقده.

وخلال مقابلة مع قناة “+Canal”، سُئل صاحب الـ32 عاما عن مستقبله مع البايرن، فأجاب “سأبقى منفتحا على كافة الخيارات”.

وأضاف: “أريد التعرف على لغة وثقافة جديدة، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال”.

رغم ذلك، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بالحياة في ميونخ، قائلا “المدينة رائعة وكذلك النادي”.

ويأتي هذا التصريح المفاجئ ليزيد الأمور اشتعالا داخل النادي البافاري، الذي يرى مسؤولوه أن الدولي البولندي غير مطروح للبيع على الإطلاق.

وارتبط ليفاندوفسكي بعدد من أندية القارة العجوز، أمثال ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وذلك رغم تقدمه في العمر.