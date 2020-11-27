ليفاندوفسكي يدعم نجم الزمالك قبل مباراة الأهلي

(المستقلة) قدّم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم هجوم بايرن ميونيخ، الدعم إلى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، قبل المواجهة بين الفريق الأبيض وغريمه الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

وظهر ليفاندوفسكي في مقطع فيديو وهو يقول: “أهلا مصطفى محمد، أتمنى لك التوفيق في المباراة النهائية، اعتن بنفسك وكل التوفيق”.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخه أمام غريمه التقليدى الزمالك، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان، على استاد القاهرة الدولي، في أول مباراة بنهائي البطولة تجمع فريقين من بلد واحد.

يذكر أن مصطفى محمد صاحب الـ22 عاما يعد أحد أبرز نجوم الزمالك في الموسم الحالي، وسجل 8 أهداف في 13 مباراة خاضها بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.