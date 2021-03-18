ليس محمد صلاح.. كلوب يختار أفضل لاعب دربه

المستقلة/- كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أفضل لاعب قام بتدريبه خلال مسيرته كمدير فني.

ويرى كلوب أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، مؤكدا أنه كان أفضل من دربه خلال مسيرته كمدرب.

وأشرف كلوب على تدريب ليفاندوفسكي خلال 4 أعوام في الفترة من 2010 وحتى 2014، عندما كان الثنائي في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وحينها سجل المهاجم البولندي 103 أهداف في 187 مباراة.

وقال كلوب في مقابلة مع صحيفة “سبورت بيلد”: “إنه أفضل لاعب عملت معه على الإطلاق وسيكون من غير العدل أن أقول شيئا كهذا عن أي شخص آخر غير ليفا”، وذلك بالرغم من أن كلوب يشرف على تدريب نجوم في فريق ليفربول، مثل المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فرمينيو والسنغالي ساديو ماني والإنجليزي جوردان هيندرسون قائد “الريدز” وغيرهم.

وأضاف: “إذا تطور كل لاعب كرة قدم على غرار ليفاندوفسكي منذ اللحظة التي رأيته فيها لأول مرة (ليخ بوزنان)، فإن كرة القدم ستكون مجنونة تماما، وكل اللاعبين سيكونون استثنائيين”.

وأتم كلوب تصريحاته، قائلا: “ليفاندوفسكي آلة تهديفية مطلقة، ، لقد فعل كل ما هو ضروري ليتحول إلى وحش، إنه يعرف بالضبط ما يجب فعله في أي موقف، أريد أن أشكره واللاعبين الآخرين الذين جعلوني مدربا جيدا”.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) الذي بات يعرف باسم “ليفانجولسكي”، أحرز 32 هدفا خلال 24 مباراة فقط، في الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.