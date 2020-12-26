ليستر يخطف نقطة من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليستر يخطف نقطة من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

(المستقلة) حسمت نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما مباراة ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز، في الدقيقتين 23 و79 على الترتيب.

في المقابل أحرز هدفي ليستر سيتي، هارفي بارنيس وجيمي فاردي في الدقيقتين 31 و85.

بهذا التعادل رفع ليستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 27 نقطة في المركز الثالث.