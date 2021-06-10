ليبيا تعلن القبض على المتهمين بقضية الفتاة الأردنية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الجهات الأمنية في ليبيا، عن إلقائها القبض على أفراد العصابة، التي اختطفت الفتاة الأردنية في مدينة بنغازي قبل عدة أيام.

وبحسب بيان مقتضب لإدارة البحث الجنائي في بنغازي عبر حساباتها في مواقع التواصل، أكدت فيه أن ”عناصر الجهاز، تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، مسؤول عما حدث للفتاة (حليقة الرأس) والتي شغلت الرأي العام“.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أكدت الأربعاء، متابعتها للمعلومات التي وردتها حول تعرض فتاة أردنية للاختطاف وسوء المعاملة في ليبيا، مضيفة أنها: ”تتواصل مع السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية“، ومؤكدة وجود الفتاة في مكان آمن في الوقت الحالي.

وهزت القضية التي عرفت بـ“فتاة بنغازي“، الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قصتها عبر هاشتاغ #فتاة_بنغازي قصة فتاة أردنية، حيث قيل إنها تُدعى عبير أحمد خليل، وتعرضت للاختطاف من قبل عسكريين، أثناء زيارة أخوالها في ليبيا، حيث تم اغتصابها على مدار يومين، ثم حلاقة شعرها بهدف إهانتها.

 

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