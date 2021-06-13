“لو كنت” أول دويتو غنائي يجمع بين هيفاء وهبي وأكرم حسني

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعاونها لأول مرة مع الفنان المصري أكرم حسني، فى دويتو غنائي يجمعها بعنوان”لو كنت”.

ونشرت هيفاء وأكرم عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بوستر الأغنية وعلق كل منهما:” يتم طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب في تمام الخامسة مساءً غدٍ الاثنين بتوقيت مصر، على أن يتم طرحها عبر باقي المنصات الإلكترونية صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وكان ”أكرم“ و ”هيفاء“، قد أطلقا هاشتاج ”لو كنت“ عبر صفحتيهما الرسميتين على إنستغرام.

وتفاعل عدد من الفنانين معه وطرحوا عدد من أفكارهم الخيالية، ومنهم أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”، نادر حمدي، ميرهان حسين ومحمد أنور.