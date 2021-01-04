لويس سواريز يشارك في انتقاد برشلونة

(المستقلة) شارك لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، في توجيه الانتقاد إلى النادي الكتالوني.

ونشر ألفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة “أوندا سيرو” على حسابه الرسمي على تويتر فقال: “العبقري المسؤول عن خروج سواريز، كان السبب في طرد أحد أعظم الهدافين في العالم”.

وأتم: “لقد دفع لسواريز قيمة عقده الحالي، وعزز منافسا مباشرا، وخيب آمال نجمه ميسي الذي كان سواريز صديقه المثالي، كل ذلك بقرار واحد، تهانينا”.

ورد سواريز عبر حسابه الرسمي قائلا: “شكرا ألفريدو على دعمك الدائم لي”.

وسجل سواريز هدفا قاتلا في فوز أتلتيكو مدريد 2-1 على ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ورفع سواريز رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في برشلونة هذا الموسم.