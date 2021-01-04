لويس سواريز يشارك في انتقاد برشلونة

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(المستقلة) شارك لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، في توجيه الانتقاد إلى النادي الكتالوني.

ونشر ألفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة “أوندا سيرو” على حسابه الرسمي على تويتر فقال: “العبقري المسؤول عن خروج سواريز، كان السبب في طرد أحد أعظم الهدافين في العالم”.

وأتم: “لقد دفع لسواريز قيمة عقده الحالي، وعزز منافسا مباشرا، وخيب آمال نجمه ميسي الذي كان سواريز صديقه المثالي، كل ذلك بقرار واحد، تهانينا”.

ورد سواريز عبر حسابه الرسمي قائلا: “شكرا ألفريدو على دعمك الدائم لي”.

وسجل سواريز هدفا قاتلا في فوز أتلتيكو مدريد 2-1 على ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ورفع سواريز رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في برشلونة هذا الموسم.

 

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