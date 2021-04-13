لهذا السبب.. مهند الحمدي يعلن عدم مشاركته في الجزء الثاني من”جمان”

لهذا السبب.. مهند الحمدي يعلن عدم مشاركته في الجزء الثاني من”جمان”

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان السعودي مهند الحمدي ، عدم مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل الخليجي “جمان”، رغم النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول من العمل.

وأوضح الحمدي، من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً:” جمان كان من الأعمال المهمة اللى تعرف الناس من خلالها على كممثل والحمدلله حبونا فيها، وسعيد جدا بالاسئلة الكثيرة عن “جمان ٢”.

وأضاف:” التفاصيل الدقيقة اللي توصلني ما عندي معلومات عنها ولكن عن دوري في المشروع أفضل ما اكرر نفسي واخرج عن اطار الرومانسية البحتة، متابعاً:”واتمنى يكون قراري سليم وان شاء الله التوفيق للجميع وكيف اول يوم صيام معاكم”.

وتناول الموسم الأول من مسلسل “جمان”، واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي، وأحاسيس كل منهما تجاه القضايا المختلفة وطريقة تفكيرها، من خلال حكايات شخصيات العمل التي تعيش صراعاً في قصصها.

ووعد طاقم مسلسل “جمان” جمهوره بجزءٍ ثانٍ بعد تحقيق العمل في جزئه الأول نجاحاً باهراً لدرجةٍ اعتقد معها كثيرون أن بطلَي المسلسل نور الغندور، ومهند الحمدي على علاقةٍ حب فعلية.

وأعلنت الكاتبة علياء الكاظمي كاتبة المسلسل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام انتهاءها من كتابة الجزء الثاني من العمل، حيث نشرت صورة الأبطال تحت عنوان “جمان ٢”، و علَّقت: “انتهيت من كتابته، محتارة في تنفيذه، خائفة جداً، للآن تريدون رؤيته؟ واثقين بقلمي؟.

شارك في بطولة “جمان” نخبة من أبرز النجوم منهم، فوز الشطي وهدى صلاح ومحمد الدوسري وليالي دهراب وعبدلله التركماني وفاطمة الطباخ وفاطمة الحوسني وأحمد الهزيم. وهو مأخوذ عن رواية الكاتبة علياء الكاظمي، ومن إخراج خالد جمال.