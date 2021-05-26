لهذا السبب.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره عبر إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/حرص الفنان المصري محمد رمضان على توجيه رسالة لجمهوره إحتفالا بوصول عدد متابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إلى 18 مليون متابع.

ونشر “رمضان” صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: “الحمد لله العيلة وصلت ١٨ مليون على إنستجرام، يارب أكون قد حبكم وعند حسن ظنكم”.

وفى سياق آخر حذفت إدارة موقع اليوتيوب الشهير، للمرة الثانية أغنية “انساي” من القناة الخاصة بالفنان محمد رمضان بعد أزمته الأخيرة مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

ووفقا لما ذكرته مواقع إعلامية مغربية، حذف الأغنية تم بناءا على طلب من إدارة أعمال لمجرد إثر خلاف الأخير مع رمضان على العائدات المالية للأغنية، وأن محمد رمضان رفض إعطاء ما حققه كليب هذه الأغنية من عائدات مادية من خلال المشاهدات عبر الموقع، حيث حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة بعد مرور عامين على طرحها على يوتيوب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الأغنية للحذف فقد حذفت في نوفمبر 2019 بعد مرور شضهر على طرحها

ويعود سبب حذف الأغنية إلى حقوق ملكية لصالح شركة Lucky Light Movie Music.

أغنية “انساي”، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني.

الجدير بالذكر شارك الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني المنصرم 2021، من خلال مسلسل “موسى”، بطولة الفنان رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.