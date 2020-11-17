لهذا السبب.. العائلة الملكية غاضبة من الموسم الرابع لـ” The Crown”

المستقلة/ منى شعلان/ أطلقت شبكة Netflix الموسم الرابع من الدراما الملكية “The Crown”، يوم الأحد الماضي ، والذى يتناول ملامح من حياة العائلة الملكية وسيرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ولاقي الموسم الرابع اعتراضات واسعة من قبل العائلة الملكية ، وذكرت تقارير من مصادر مقربة من العائلة الملكية أن كبار أفراد العائلة المالكة أصيبوا بالصدمة من الحلقات الجديدة التي اعتبروها استغلالية وغير دقيقة.

وقال كاتب السيرة الملكية بيني جونور لصحيفة The Times of London إن تشارلز ، من المحتمل أن يكون منزعجًا بشكل لا يصدق، بعرض الموسم الرابع بسبب مشهد يقول فيه عم تشارلز الأكبر اللورد مونتباتن إن العائلة المالكة تشعر بخيبة أمل في علاقة تشارلز مع كاميلا باركر بولز ، التي تجسد دورها الممثلة إميرالد فينيل والتي هي حاليا زوجة لولي العهد البريطاني.

واتهم بيني جونور الجزء الجديد بعدم دقة أحداثه واستعانة الكاتب بيتر مورجان ببعض الأحداث تخدم الدراما دون مراعاة لشعور الأشخاص، واتهم مصدر آخر في القصر الملكي الشبكة الأمريكية بالخوض في التفاصيل المؤلمة التي لم يمر عليها سنوات طوال وزعم أن الأمير ويليام غير سعيدا في حياته بسبب تعرض والديه للاستغلال وتقديمهما بصورة زائفة لا تعكس الواقع.

ويتناول الموسم الجديد حياة الأميرة ديانا وتصدرها المشهد في البلاط الملكي منذ تعارفها على ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وتفاصيل فترة الزواج حتى انهيار علاقتهما ، المسلسل يستعرض مثلث الحب المضطرب الذي كانت كاميلا باركر دوقة كورنوال جزءا منه ، ومن المقرر أن يعرض الموسم الجديد في 10 حلقات.