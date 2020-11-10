لهذا السبب.. أرملة شون كونري تواجه عقوبة السجن وغرامة مالية فى إسبانيا

المستقلة / منى شعلان / بعد وفاة النجم البريطاني شون كونري ، حذرت السلطات الإسبانية ميشلين روكبرون البالغة من العمر 91 عامًا ، أرملة النجم الراحل ، من تورطها فى مخالفة ضريبية فى إسبانيا.

وقد تواجه أرملة الممثل البريطاني شون كونري عقوبة السجن وغرامة كبيرة في قضية الاحتيال الضريبي المتعلقة ببيع منزل في ماربيا الإسبانية ، وفقا لصحيفة “ذا صن ” المحلية.

كما تواصل مكتب المدعي العام الإسباني الاتصال بسلطات جزر البهاماس، حيث تعيش أرملة الفنان ، التى بدورها نفت تورطها في مخالفة ضريبية فى إسبانيا.

وقالت مصادر إسبانية للصحيفة إن “الطلبات الرسمية لإخطار ميشلين روكبرون بلائحة الاتهام وأمر المحكمة ضدها تم إرسالها مرتين إلى جزر الباهاماس، لكن السلطات الإسبانية لم تتلق رداً بعد”.

هذا ويشتبه مكتب المدعي العام الإسباني في ارتكاب الزوجين كونري لانتهاكات ضريبية حول قصرهما في ماربيا. حيث قاما في عام 1999 ببيع هذه الفيلا وهدمها وتم بناء مبنى سكني مكانها خلافا للأنظمة ، في هذه القضية، تمت إدانة محامي الممثل ورئيس بلدية ماربيا وستة موظفين في مجلس المدينة.

ووفقا للصحيفة، قد تواجه روكبرون في إسبانيا عقوبة السجن وغرامة قدرها 21 مليون جنيه إسترليني (27.8 مليون دولار).