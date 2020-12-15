لن تصدقوا كم يبلغ ثمن ساعة يد عمرو دياب فى بوستر “يا أنا يا لأ” ؟

المستقلة/ منى شعلان/ شهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد، “يا أنا يا لأ”، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميصا أسود بنقط بيضاء ، وساعة ثمينة من دار Patek Philippe.

وخطفت الساعة اليدوية التى ارتداها الهضبة، الأنظار إليها، فهي مصنوعة من الذهب من عيار 18 بلون Rose Gold وتحتوي على 35 ماسة صغيرة، وذراعها من جلد التمساح، ويصل سعرها إلى 110 ألف دولارا، أي ما يعادل مليون و733 ألف و732 جنيها مصريا.

وقد طرح عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة “يا أنا يا أنا” عبر قناته بموقع “يوتيوب”، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وكان عمرو دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي “أهي أهي”، “أماكن السهر” ، “الجو جميل”.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين، وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية “محسود” والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم “سهران”، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية “جامدة بس”، و”سهران”، و”هيعيش يفتكرني”، و”مهرجان”، و”جميلة”، و”بالضحكة دي”، و”عم الطيب”، و”مكانك في قلبي”، و”حلوة البدايات”، و”زي مانت”، و”ياروقانك”، و”روح”، و”بحبه”، و”قدام مرايتها”، و”يوم تلات”، و”أول يوم في البعد”.