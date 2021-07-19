لماذا فضل حكيمي باريس على عملاق الدوري الإنجليزي؟

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إنجليزي عن سر تفضيل النجم المغربي أشرف حكيمي، الانتقال لباريس سان جيرمان بدلا من تشيلسي.

وتفوق سان جيرمان على تشيلسي في سباق ضم حكيمي من صفوف إنتر ميلان هذا الصيف، بعدما عرضه النيراتزوري للبيع لمعاناته من أزمة مالية.

وبحسب صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، فإن حكيمي اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان بسبب الراتب الضخم الذي سيتقاضاه مع النادي الفرنسي، والذي يزيد عن نظيره في تشيلسي.

وأضافت الصحيفة، أن حكيمي وضع المال في المقام الأول للمفاضلة بين الناديين دون النظر للجوانب الفنية، وهو ما دفعه لقبول عرض سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حكيمي سيتقاضى راتبا يصل إلى 9 ملايين يورو في الموسم مع سان جيرمان، بينما كان سيتقاضى 7 ملايين فقط في تشيلسي.

يذكر أن أشرف يخضع حاليا للعزل الصحي بسبب إصابته بكورونا، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه للموسم الجديد.