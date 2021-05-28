لماذا داهمت الشرطة المغربية حفل عقد قران شقيقة دنيا بطمة؟

المستقلة/- منى شعلان/ نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مداهمة الشرطة المغربية حفل عقد قران إبتسام بطمة، شقيقة النجمة دنيا بطمة من الـ”يوتيوبر” المغربي فؤاد قبيبو، نظرًا لتزاحم المدعوين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن المدعوين هربوا من الحفل.

دنيا بطمة ردت على هذه الأنباء عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، لتؤكد أنه حضر الحفل عدد قليل فقط من أهل وأصدقاء العروسين، وكان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت بطمة إلى إن السلطات الأمنية داهمت محيط منزل العائلة بسبب توافد عدد كبير من الصحافيين لتغطية المناسبة من دون دعوة، تجمهرهم في المكان.

وأضافت بطمة: “شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح ودارة معاينة وشافو انه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا”.

وتابعت: “حتى صديقات ليا كتار مكانوش متواجدين ان شاء الله يكونوا موجودين في النهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي إن شاء الله وملتزمين بكل ما هو قانوني وشكرا لكم حيث درتوا خدمتكم وأكثر من اللازم”.

وعن موعد الزفاف قالت: ” هناك حفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر وفتح القاعات بأذن الله.. لا أنت لا أنا فوق القانون”.

من ناحية أخرى تألقت دنيا بطمة بإطلالة ساحرة، لتبرز رقي الإطلالات المغربية في المناسبات السارة، مرتدية قفطان مغربي، مصمم بشكل راقي، مزين ببعض الخرز الذهبي، يتوسطه حزام عريض مصمم من الإكسسوارات مطعم بالخرز الأخضر.