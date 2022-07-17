لماذا استقبلت السعودية بايدن “بالسجادة البنفسجية” وليست الحمراء

المستقلة /- استقبلت المملكة العربية السعودية الرئيس الاميركي جوزيف بايدن على سجادة بنفسجية دون المتعارف عليه ” السجادة الحمراء” مما اثار تساؤلات العديد من المتابعين عن الاسباب وراء هذا السلوك البروتوكولي المخالف للتقاليد الدولية .

ويعود السبب في ذلك الى تغيير أجرته السعودية عام 2021 على بروتوكولها في مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين، حيث اختارت اللون البنفسجي بدل الأحمر نسبة إلى لون زهرة الخزامى البرية التي تتزين بها صحاري المملكة وهضابها في فصل الربيع.
وفي تلك الأثناء ، أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، السبت، في البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية)، رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.

ورحب القادة بتأكيد الرئيس الأميركي بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأميركيتين.

وجدد بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية.

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