لماذا اختار العراق لعب التصفيات الآسيوية في البحرين؟

المستقلة/- أوضح المدير الإداري لمنتخب العراق باسل كوركيس، سبب اختيار البحرين كبلد مضيف للمباريات المتبقية من مجموعة “أسود الرافدين” في التصفيات المزدوجة.

وقال كوركيس في تصريحات صحفية: “لا توجد مباريات ضمن تصفيات مجموعتنا مع البحرين كما أنه بلد قريب علينا والأجواء لا تختلف ومناسبة”.

وأضاف: “لدينا مباراتي ذهاب مع هونج كونج وإيران، وسنلعب في المنامة بنظام التجمع، فاختيار البحرين في مصلحة المنتخب الوطني”.

وتحدث كوركيس عن ودية العراق ضد أوزبكستان، حيث قال: “سنذهب إلى طشقند في 22 من الشهر الجاري ولقاء المنتخب المضيف أوزباكستان يوم 29 من نفس الشهر”.

وأتم: “استدعاء اللاعبين سيكون حسب قرار المدرب والتجمع سيكون في اوزبكستان لأن من الصعب توقف الدوري الممتاز”.