لماذا اختار العراق لعب التصفيات الآسيوية في البحرين؟

المستقلة/- أوضح المدير الإداري لمنتخب العراق باسل كوركيس، سبب اختيار البحرين كبلد مضيف للمباريات المتبقية من مجموعة “أسود الرافدين” في التصفيات المزدوجة.

وقال كوركيس في تصريحات صحفية: “لا توجد مباريات ضمن تصفيات مجموعتنا مع البحرين كما أنه بلد قريب علينا والأجواء لا تختلف ومناسبة”.

وأضاف: “لدينا مباراتي ذهاب مع هونج كونج وإيران، وسنلعب في المنامة بنظام التجمع، فاختيار البحرين في مصلحة المنتخب الوطني”.

وتحدث كوركيس عن ودية العراق ضد أوزبكستان، حيث قال: “سنذهب إلى طشقند في 22 من الشهر الجاري ولقاء المنتخب المضيف أوزباكستان يوم 29 من نفس الشهر”.

وأتم: “استدعاء اللاعبين سيكون حسب قرار المدرب والتجمع سيكون في اوزبكستان لأن من الصعب توقف الدوري الممتاز”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب مستقل يتهم الحكومة بالبحث عن تبريرات لاي انتهاك للسيادة العراقية

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

الدوري العراقي الممتاز..ميسان تستضيف 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة

اخبار العراق

“الرقم الوظيفي”..التخطيط تختبر النظام في التربية كأولى الوزارات

اخر الاخبار

القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخر الاخبار

الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

اخر الاخبار

القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

اخبار الاردن

ردة فعل جريئة لنائب أردني خلال برنامج حواري بسبب ضيف إسرائيلي

اخر الاخبار

شاهد: اعترافات صادمة وبكاء لأسرى حوثيين في مأرب

اخر الاخبار

فجر السعيد تتحدى وزير الصحة “لأطلع الشارع بلا كمامة”

اخر الاخبار

شاهد: تحطم طائرة رش إسرائيلية بالنقب وإصابة الطيار

اخر الاخبار

تشابه أسماء يحول اردني لوزير لبناني

اخر الاخبار

عراقية فقدت جنينها بعد توقيفها تقدم شكوى ضد الشرطة الفرنسية

اخر الاخبار

امرأة تقتل قائد لواء الباقر