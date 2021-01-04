للمرة الثانية منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/حالة من الاستقرار الملحوظ شهدتها المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وافادت صحيفة “سبق” السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363155 حالة.

ويذكر انه كانت الصحة السعودية أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354609 حالات، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6256 حالة وفاة، حيث ان عدد الحالات النشطة بلغ 2290 والحالات الحرجة 347 حالة.