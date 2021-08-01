للمرة الثانية.. زينة عماد تشارك محمد حماقي الغناء بالسعودية

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت المطرب السعودية الصاعدة زينة عماد، للمرة الثانية الفنان المصري محمد حماقي، في حفله الغنائي الضخم الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية.

بعدما قدم محمد حماقي، زينة عماد في أواخر يونيو حزيران الماضي كمفاجأة في حفله الغنائي الذي أقيم في قبة دوم في جدة بالسعودية.

وتألق المطرب محمد حماقى، خلال حفله في السعودية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وعلى مدار ساعة ونصف الساعة، من الغناء، قدم حماقى مجموعة من الأغنيات، أبرزها: “نفسى أبقى جنبه”، “قدام الناس”، “مابلاش”، “أحلى حاجة فيكى”، “ليه بيلمونى ليه.

ويستعد المطرب محمد حماقى خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب المقبل، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعد غياب عامين عن الساحة.

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقى 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبى نسم التى تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقى خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعى، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.