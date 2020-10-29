للمرة الثانية.. تغيير ملعب مباراة نفط ميسان والديوانية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قررت لجنة المسابقات بالهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، نقل مباراة نفط ميسان ضد الديوانية في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، إلى ملعب الفيحاء في البصرة.

وتقام مباراة نفط ميسان أمام الديوانية يوم الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني، في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.

واعترضت إدارة نادي الديوانية على خوض المباراة في ملعب الميمونة بميسان، ووصفته بأنه غير صالح للعب، لتقرر الهيئة التطبيعية نقل المباراة إلى ملعب البصرة الدولي، مساء أمس الأربعاء.

وبعد يوم واحد من نقل المباراة من ملعب الميمونة إلى ملعب البصرة، تقرر إقامته في ملعب الفيحاء.