للمرة الثانية.. تأجيل القمة بين الأردن والعراق ومصر لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف مصدر حكومي عراقي، الثلاثاء، عن تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، التي كان من المؤمل أن تعقد الخميس، في العاصمة بغداد بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر، وفق وسائل إعلام محلية عراقية، إنه ”تمّ تأجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، بطلب من عمّان، بسبب الأوضاع التي تمر بها، خصوصا فيما يتعلق بقضية محاولة الانقلاب الأخيرة“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل“.

ووصل وزيرا خارجية الأردن ومصر، إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام الماضية، استعدادا لعقد قمة ثلاثية تجمع الكاظمي والملك عبد الله الثاني والسيسي.

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأجيل عقد القمة الثلاثية، فيما أشار إلى أن العراق يقف مع أمن واستقرار الأردن.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه ”تقرَّر تأجيل القمَّة الثلاثية على خلفية الظروف الأمنية في الأردن والتي أصبحت معروفة في الإعلام“.

وأضاف ناظم أن ”العراق يقدّر هذه الظروف عندما دخل بالشراكة الثلاثية مع الأردن ومصر“، لافتا إلى أن ”التأجيل جاء بسبب ما حدث في الأردن“.

وأضاف أن ”العراق يقف مع استقرار الأردن وأمنه“، لافتا إلى أن ”الأردن أصبح شريكا أساسيّا للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر“.

وتابع أن ”كل ما يهدد أمن واستقرار الأردن سيعتبر تهديدا لاتفاقياتنا وأمننا واستقرارنا“.

وفي أغسطس/ آب 2020، شارك الكاظمي في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية عمان، جمعته بالرئيس المصري وملك الأردن، تناولت آخر المستجدات في المنطقة والتعاون بين الدول الثلاث، وركزت القمة على ”توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويخدم القضايا العربية“. كما بحثت آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.