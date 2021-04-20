للمرة الثالثة.. إصابة الإعلامى المصري أسامة منير بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الإعلامي المصري أسامة منير، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمرة الثالثة، وخضوعه للعزل المنزلي لتلقي بروتوكول العلاج الخاص به، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وكتب منير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”: “الحمد لله على كل حال، ومن أجل كل حاجة، وفي كل حال، إيجابي كورونا للمرة الثالثة.. دعواتكم”.

من ناحية أخرى تحدث الإعلامى أسامة منير، عن برنامجه الإذاعى الشهير ” أنا والنجوم وهواك ” من خلال لقاء متلفز له مؤخراً ، وكشف عبر اللقاء أنه لم يرغب فى البداية تقديم برنامج أنا والنجوم وهواك، معقبا ” اتحايلو عليا علشان اعمله ” خاصة أنه كان خائف وموضوعات الحب ستستغرق شهرين على الأكثر وتنتهى ولم يسمعه أحد.

وأوضح ” منير”، أن أكثر شكوى عاطفية يواجهها فى برنامجه تغير أحد الأطراف بعد الزواج وتبدل الأحوال وإهمال الرجل لزوجته ، والعنف ضد المرأة، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل نجاح برنامجه الإذاعى مؤكدا ” نمت وصحيت بقيت ستار ” ، وأشار إلى أنه لم يكن يصدق هذا النجاح.

وأشار إلى أنه بمجرد تلقيه المحادثة الهاتفية فى برنامجه يحدد على الفور المستوى الثقافى والبيئي للمستمع ويذهب معه إلى ثقافته ويندمج معه وتأخذ المحادثة المجرى الطبيعى للمحادثة.

 

يذكر أن الفنان والإعلامي أسامة منير، عاد إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب كبيرة وطرح أغنية جديدة تحمل اسم “عارف”، من كلماته وألحانه.

كما طرح أيضاً أغنية تحمل اسم “أنا” والذى حققت نجاحًا كبيرًا أكثر من 6 ملايين مشاهدة والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم .

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

للمرة الثالثة.. إصابة الإعلامى المصري أسامة منير بفيروس كورونا

اخبار العراق

المصرف الاهلي يصادق على شراء أعمال فروع بنك عوده في العراق

اخر الاخبار

انخفاص اسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب ضعف الدولار الامريكي

اخبار العراق

مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة

اخبار العراق

المالية : تقديم القروض السريعة لتمويل المشاريع الهادفة لتخفيف أزمة السكن

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط لاعلى مستوى في شهر بسبب ضعف الدولار

علوم و تكنولوجيا

هواوي الصينية تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة قابلة للطي

علوم و تكنولوجيا

هواوي الصينية تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة قابلة للطي

اخر الاخبار

شركة ”تويوتا“ تزيح الستار عن سيارتها bZ4X الكهربائية بالكامل

اخر الاخبار

تعرف على اهم 6 علاجات منزلية فعالة للتخلص من البثور الدموية بالجلد

اخبار العراق

التربية تحدد موعد 25 نيسان لاجراء امتحانات تحسين المعدل

اخبار العراق

السفير الايراني : ندعم وساطة العراق بين طهران والسعودية

اخر الاخبار

بعد التعامل 20 سنة مع الجن .. شخص يكشف أسرار عالم الجن العجيب وأين يسكنون؟

اخبار العراق

وزير الصحة يؤكد أن العراق لايزال يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا

اخر الاخبار

توتر العلاقات الامريكية مع الصين .. ادارة بايدن تخطط لابرام صفقة اسلحة مع تايوان

اخر الاخبار

فاعلية لقاح سبوتنيك الروسي تصل لنحو 98%

اخر الاخبار

صحيفة : اسرائيل تشعر بالقلق من سعي واشنطن للوصول إلى صفقة مع ايران بأي ثمن