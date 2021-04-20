للمرة الثالثة.. إصابة الإعلامى المصري أسامة منير بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الإعلامي المصري أسامة منير، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمرة الثالثة، وخضوعه للعزل المنزلي لتلقي بروتوكول العلاج الخاص به، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وكتب منير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”: “الحمد لله على كل حال، ومن أجل كل حاجة، وفي كل حال، إيجابي كورونا للمرة الثالثة.. دعواتكم”.

من ناحية أخرى تحدث الإعلامى أسامة منير، عن برنامجه الإذاعى الشهير ” أنا والنجوم وهواك ” من خلال لقاء متلفز له مؤخراً ، وكشف عبر اللقاء أنه لم يرغب فى البداية تقديم برنامج أنا والنجوم وهواك، معقبا ” اتحايلو عليا علشان اعمله ” خاصة أنه كان خائف وموضوعات الحب ستستغرق شهرين على الأكثر وتنتهى ولم يسمعه أحد.

وأوضح ” منير”، أن أكثر شكوى عاطفية يواجهها فى برنامجه تغير أحد الأطراف بعد الزواج وتبدل الأحوال وإهمال الرجل لزوجته ، والعنف ضد المرأة، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل نجاح برنامجه الإذاعى مؤكدا ” نمت وصحيت بقيت ستار ” ، وأشار إلى أنه لم يكن يصدق هذا النجاح.

وأشار إلى أنه بمجرد تلقيه المحادثة الهاتفية فى برنامجه يحدد على الفور المستوى الثقافى والبيئي للمستمع ويذهب معه إلى ثقافته ويندمج معه وتأخذ المحادثة المجرى الطبيعى للمحادثة.

يذكر أن الفنان والإعلامي أسامة منير، عاد إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب كبيرة وطرح أغنية جديدة تحمل اسم “عارف”، من كلماته وألحانه.

كما طرح أيضاً أغنية تحمل اسم “أنا” والذى حققت نجاحًا كبيرًا أكثر من 6 ملايين مشاهدة والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم .