للمرة الأولى.. راغب علامة يغني في مهرجان الموسيقى العربية الأحد

للمرة الأولى.. راغب علامة يغني في مهرجان الموسيقى العربية الأحد

المستقلة/- يستعد الفنان اللبناني راغب علامة للوقوف لأول مرة على خشبة مسرح النافورة، للغناء ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد، 23 أتشرين الأول/كتوبر الجاري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته، يسبقه فاصلا للفنان سعد رمضان والفنانة مروة ناجي.

وفي سياق أخر تشهد الفعاليات أيضًا حفل على مسرح معهد الموسيقى العربية لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي .

كما يقام على مسرح سيد دروش «اوبرا الاسكندرية» حفلا للفنان المغربى فؤاد زبادي يليه فاصلا للمطربة مي فاروق وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ويسبقهما فاصلا للفنانة الشابة مي كمال.

وفى العاشرة صباحا على المسرح الصغير يعقد المؤتمر العلمى المصاحب جلسة تناقش موضوع رواد التلحين والأداء في المسرح الغنائى المصري بحضور الدكتورة هدى أحمد ( مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور محمد عبدالقادر (مصر)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتورة مها العربي (مصر)، الدكتورة داليا حسين فهمى (مصر).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بمناقشة موضوع رواد المسرح الغنائى المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن بمشاركة الدكتورة شيرين عبداللطيف (مصر) مقررا وبحضور أحمد بن محمد الواصل (السعودية)، منير الوسيمي (مصر)، الدكتور إيهاب صبري (مصر)، الدكتور بلال الشيخ (مصر).