للحماية من ارتفاع التكاليف..مصر تشتري عقود تحوط للنفط

المستقلة/- اشترت مصر المزيد من عقود التحوط للنفط الخام لحماية موازنتها من ارتفاع تكاليف النفط، في ضوء تراجع الأسعار التي شهدها الخام خلال العام الجاري نتيجة تراجع الطلب المتأثر بأزمة كوفيد 19.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج، إن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ضاعفت تقريبا من تحوطاتها النفطية خلال العام المالي 2020/2021 المنتهي في يونيو.

وقال معيط من مكتبه بالقاهرة، أبرمنا عدداً كبير اً من عقود التحوط دون الإفصاح عن أي تفاصيل أو حجم هذه العقود. كما قامت مصر بالتحوط خلال السنتين الماليتين السابقتين دون ذكر حجم الأموال التي تم إنفاقها.

وانخفضت أسعار النفط في مارس وأبريل الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتسبب الإغلاق في انهيار الطلب على الطاقة. ومنذ ذلك الحين، ارتفع خام برنت إلى ما يقرب من 50 دولارا للبرميل، لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 25% عن سعره في بداية العام، وأثر ذلك على مصدري النفط بينما ساعد مستورديه، خاصة الدول التي تدعم أسعار النفط مثل مصر.ه