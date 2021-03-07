لقطة نادرة.. الرئيس السوري الأسبق يقبل أنف ملك السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس السوري الأسبق، شكري القوتلي، وهو يقبل أنف ملك السعودية الأسبق سعود بن عبد العزيز.

وأعاد الحساب الرسمي للملك سعود على “تويتر” نشر الصورة، موضحا أنه تم التقاط الصورة في العاصمة المصرية القاهرة، عندما كان القوتلي منفيا هناك، عام 1946.

من المعروف أن في دول الخليج العربي لهم طريقتهم الخاصة، التي تختلف عن غالبية عادات إلقاء التحية في العالم، حيث أن السلام بالخشوم هي العادة المتوارثة والمتأصلة المتبعة في شبه الجزيرة العربية.

وهذه التحية هي عبارة عن تقبيل الأنف من خلال تماس الأنوف ببعضها البعض مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات. لكن العادة هذه تختلف باختلاف الشخص والمكانة والمناسبة.

يذكر أن سوريا نالت في عهد شكري القوتلي استقلالها التام، وعرف بميوله القومية العربية، وبدوره الهام في تأسيس جامعة الدول العربية، وفي حرب فلسطين الأولى، وفي موقفه الداعم لمصر خلال العدوان الثلاثي.

وهو صانع جمهورية الوحدة السورية المصرية مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي أطلق عليه لقب “المواطن العربي الأول”، وفي سوريا يعرف شكري القوتلي بلقب “أبو الجلاء”.

وتولى شكري بن محمود بن عبد الغني القوتلي، الذي عاش في الفترة الممتدة بين 1891 و1967، منصب رئيس الجمهورية السورية بين 1943 و1949، ثم 1955 و1958.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قوات التحالف السوداني تعلن جاهزيتها للمشاركة في الفشقة

اخر الاخبار

ظهور نادر لوالد أمير قطر والشيخة موزا… صور

اخر الاخبار

ارتفاع الإصابات.. الإمارات تسجل 2613 حالة كورونا و12 وفاة جديدة

اخر الاخبار

الجامعة العربية تدعو لتكاتف دولي وصومالي لمواجهة الإرهاب

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تكشف تفاصيل الطقس المضطرب حتى نهاية الأسبوع

اخر الاخبار

الأردن.. أكثر من 22 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا اليوم

اخبار العراق

التعليم العالي : قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات

اخبار العراق

التعليم العالي : قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات

اخر الاخبار

لقطة نادرة.. الرئيس السوري الأسبق يقبل أنف ملك السعودية

اخر الاخبار

مصر تستبعد فلسطيني ولبنانية لأسباب تتعلق بالصالح العام

اخر الاخبار

لمدة شهر.. الكويت تعلن بدء الحظر الشامل اليوم

اخبار مصر

مصر… تحذيرات من سمكة سامة في الأسواق أشد فتكا في العالم

اخر الاخبار

رئيس وزراء بريطانيا.. فتح جميع المدارس خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية

اخبار مصر

شاهد.. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع متجول في الشارع  

اخر الاخبار

الامارات ..انطلاق أول منصة مصرفية رقمية مستقلة

اخر الاخبار

بسبب تراجع أسهم شركته ..مدير تسلا يخسر 27 مليار دولار

اخر الاخبار

بغداد : القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة