لقطات تحبس الأنفاس.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ .. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحظة سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على تل أبيب.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الطيران المدني أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه تم توجيه كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب إلى اليونان وقبرص.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الطيران المدني أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه تم توجيه كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب إلى اليونان وقبرص.