لقاح ” جلاكسو” يظهر مناعة قوية ضد فيروس كورونا

المستقلة/- أظهر لقاح شركة جلاكسو سميثكلاين لمكافحة فيروس “كوفيد-19” استجابة مناعيَّة قوية في الدراسات المبكرة.

وقالت شركة “سيتشوان كلوفر للصناعات الدوائية الحيوية الصينية إنَّ لقاحها تسبَّب في تحييد الأجسام المضادة،وأثبت معدل أمان في دراسة أجريت على 150 من المتطوعين البالغين والمسنين.

ويستخدم اللقاح مواد مساعدة – عوامل تعزِّز الاستجابة – من ” جلاكسو و”دينافاكس تكنولوجيز كورب Dynavax

ومن المقرر أن تبدأ تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام مادة “جلاكسو ” المساعدة خلال الشهر الجاري، في حين ستبدأ الدراسات التي تستخدم نظام دينافكس في النصف الأول من عام 2021 .