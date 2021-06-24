لعنة الإصابات تزعج فرنسا في يورو 2020

المستقلة/- يعيش منتخب فرنسا أزمة حقيقية خلال كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وقبل مواجهته المنتظرة ضد سويسرا.

ويلعب منتخب فرنسا، بطل العالم، ومتصدر المجموعة السادسة مع سويسرا ثالث ترتيب المجموعة الأولى، وذلك يوم الإثنين المقبل، في ثمن نهائي بطولة اليورو 2020.

وكشف موقع “فوتبول إيطاليا” أن الثنائي توماس ليمار وماركوس تورام أصيب خلال تدريبات “الديوك” الأخيرة ليرتفع عدد اللاعبين المصابين في المنتخب الفرنسي إلى 5.

وتعرض ليمار للإصابة بعد احتكاك كبير مع الحارس ميك مايجنان في التدريبات، حيث بدا أن كاحله الأيسر قد تأثر بشدة، لدرجة أنه لم يستطع المشي على أرض الملعب.

أما ماركوس تورام فقد شعر بألم في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في إنهاء مشاركته بالتدريبات مبكرا.

وكان عثمان ديمبلي ولوكاس هرنانديز ولوكاس ديني قد تعرضوا جميعا للإصابة مؤخرا، وذلك بسبب على خلفية مشاركتهم في مواجهتي المجر والبرتغال بدور المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد ديمبلي بشكل نهائي من المشاركة في البطولة، حيث سيخضع لعملية جراحية في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 4 أشهر.