لضمان نزاهة الانتخابات ..المفوضية تختار شركة بريطانية لفحص اجهزة الاقتراع

المستقلة /- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن مصادقة مجلس المفوّضين على اختيار الشركة الفاحصة، كما صادق على إجراءات التصويت الخاصّ باستخدام أجهزة تسريع النتائج.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “مجلس المفوّضين وافق بالإجماع على اختيار شركة ( PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج بعد عدّة مراحل تمّ في ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأفضل من بين الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI) التي تعمل في إطار فني وتكنولوجي يتماشى والمبادئ الأساسية لعمل المفوّضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها”.

واضاف البيان ان “الاختيار جاء استنادًا إلى قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020م، الفصل التاسع منه أحكام عامة وختامية المادة (38) ثالثًا التي تنصّ : (على المفوّضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها”.

واشار البيان الى ان “مجلس المفوّضين يشكل لجنة من المؤسّسات الحكومية المختصّة فنيًا لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة آنفًا، وتقدّم تقريرًا بذلك لمجلس النواب العراقي)، وعملًا بقرار مجلس الوزراء ذي العدد (276 ) لسنة 2019م الفقرة (27) منه التي تنصّ على :(قيام المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الفاحصة العالمية الرصينة المعتمدة والمرشّحة من مكتب الأمم المتّحدة في العراق، على أن يجري تدقيقها أمنيًّا)”.

ولفت البيان الى انه، في “السياق ذاته وفي وقت سابق شُكِّلت بهذا الصدد لجنة بموجب الأمر الديواني المرقم بالعدد (3) لسنة 2020م، يرأسها مفوّض من مجلس المفوّضين، وعضوية مدير قسم الاتّصالات المؤمّنة، ومدير قسم البرمجيات في وزارة الاتّصالات، وعضو من الجهات الأمنية، تتولّى إحالة متطلّبات العملية الانتخابية إلى شركة فاحصة متخصّصة بفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية والوسط الناقل التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة”.

وتابع البيان انه “على أساسها قامت مفوّضية الانتخابات بتشكيل لجنة فنّية من موظّفي المفوّضية المختصّين في الجوانب العملياتية الفنية والجوانب القانونية برئاسة معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية التي عقدت بدورها عدّة اجتماعات مستضيفة عددًا من الخبراء الفنيّين المختصّين في مجال نقل البيانات والتشفير واختراق الأنظمة الآمنة؛ لمناقشة المواصفات الفنية المصدّق عليها والواجب توفّرها في تشفيرالبيانات المنقولة وأمنها بحضور ممثّل عن فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية، ولذا أعدّت اللجنة دراسة بهذا الصدد وجرى تزويد الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق بصورة عنها؛ لإبداء الملاحظات الفنية بشأنها التي أخذت بها المفوّضية”.

و اردفت المفوضية، انه “على صعيد متّصل وبخطوة استباقية عملت مفوّضية الانتخابات على تشكيل لجنة فنّية مشرفة ومتخصّصة تتولّى مهمّة مراقبة عمل الشركة الفاحصة وتقييمها، تتألَّف من موظّفي المفوّضية وممثّلين عن الوزارات والمؤسّسات ذات العلاقة”.

ونوهت الى ان “شركة (PWC) البريطانية الفاحصة من ضمن الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق ( UNAMI ) التي وُجّهت الدعوات المباشرة لهم للمشاركة في المناقصة الخاصّة بالشركات الفاحصة بناء على قرار مجلس الوزراء ذي العدد (276 ) المذكور آنفًا”.

وعلى صعيد آخر، ذكر البيان ان “مجلس المفوّضين صادق على إجراءات الاقتراع العام والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج لانتخاب مجلس النواب في ٢٠٢١/١٠/١٠ ، وكذلك اجراءات الاقتراع الخاصّ الذي يتمّ بموجبه مشاركة الناخبين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين وناخبي الخارج ونزلاء السجون المحكومين دون ألـ ( 5 ) سنوات الذي ألزم قانون الانتخابات مشاركتهم ببطاقة الناخب البايومترية حصرًا، إذ يكون التصويت لهذه الفئات في 8/10/2021”.