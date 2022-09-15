لسه الاوان تجمع محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إصداراتها الغنائية، أغنية “لسه الاوان” للفنان المصري محمد سرور بتعاون هو الرابع بينهما.

وصدرت أغنية “لسه الاوان” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرج فادي حداد.

وصُورت أغنية “لسه الاوان” في لبنان وسط أجواء صيفية وبحرية تناغمت مع أجواء الأغنية التي جاءت بقالب غنائي سريع.

وحملت أغنية “لسه الاوان” اللهجة المصرية ومن كلمات والحان نور عز العرب وتوزيع عمرو الخضري.

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