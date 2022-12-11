لدعم منتخب بلاده .. ماكرون إلى قطر يوم الأربعاء

المستقلة/- يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التوجه إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بين منتخبي “المغرب” و”فرنسا” يوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء.

وستتنافس فرنسا والمغرب على مكان في النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وتغلّب المغرب على البرتغال بهدف مقابل لا شيء في ربع النهائي يوم السبت.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

أطباء بريطانيون يقدّمون علاجاً رائداً لأحد أنواع سرطان الدم

اخبار العراق

اعتقال متهم بسرقة 60 مليون دينار من شركة أجنبية في كربلاء

اخبار العراق

السفير الايراني  يؤكد استمرار بلاده في توطيد العلاقات مع العراق

اخبار العراق

بلاسخارت من كربلاء : لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة السوداني في مكافحة الفساد

اخبار العراق

ورشة للمرأة في الشرطة عن آليات استقبال النساء

اخر الاخبار

العراق وفجوة الفهم المتبادل لاستيراد التحديث في اليابان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أطباء بريطانيون يقدّمون علاجاً رائداً لأحد أنواع سرطان الدم

اخبار العراق

السفير الايراني  يؤكد استمرار بلاده في توطيد العلاقات مع العراق

اخبار العراق

ورشة للمرأة في الشرطة عن آليات استقبال النساء

اخر الاخبار

العراق وفجوة الفهم المتبادل لاستيراد التحديث في اليابان

اخر الاخبار

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023

اخر الاخبار

لدعم منتخب بلاده .. ماكرون إلى قطر يوم الأربعاء

اخبار العراق

القبض على أخطر متهم مطلوب في ميسان

اخبار العراق

القبض على أخطر متهم مطلوب في ميسان

اخبار العراق

نائب يرفض إجراء تغييرات في مناصب وقيادة شرطة محافظة نينوى

اخبار العراق

سوق العراق : قطاع المصارف الاكثر تداولا وقيمة خلال الشهر الماضي

اخبار العراق

خشان : السوداني عين جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين

اخبار العراق

20 مليون دولار.. انخفاض حاد بمبيعات البنك المركزي من الدولار

اخبار العراق

وزير يتوعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تسبب تلوث البيئة

اخبار العراق

تحالف الانبار ينتقد تصريحات الحلبوسي بشأن ملف “المغيبين”

اخبار العراق

ملف المغيبين.. الجميلي ينتقد الحلبوسي ويطالب بنصب سرداق عزاء في الانبار

اخر الاخبار

المجتمع واللغة والتاريخ من منظور فلسفي

اخر الاخبار

 فيديو..”راشد” مستكشف فضائي إماراتي ينطلق نحو القمر