لدعم منتخب بلاده .. ماكرون إلى قطر يوم الأربعاء

المستقلة/- يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التوجه إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بين منتخبي “المغرب” و”فرنسا” يوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء.

وستتنافس فرنسا والمغرب على مكان في النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وتغلّب المغرب على البرتغال بهدف مقابل لا شيء في ربع النهائي يوم السبت.