لحظة سقوط مقاتلة ميج-21 أثناء عرض عسكري في بنغازي شرق ليبيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت تقارير إعلامية ليبية بسقوط طائرة مقاتلة طراز “ميج-21” أثناء عرض عسكري أقيم اليوم السبت في القاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة بحضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي إن القاعدة العسكرية بنينا ستحتضن اليوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

وأوضح المسماري أنه يشارك في العرض كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.