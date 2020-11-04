لحظة إصابة طفلة أمريكية بـ رصاصة أمام والدها وشقيقتها – فيديو

المستقلة/- رصدت لقطات مصورة تداولتها مواقع إخبارية عالمية لحظة إصابة طفلة أمريكية في الثامنة من عمرها بـ رصاصة طائشة في ساقها أمام أعين والدها وشقيقتها الصغرى، وذلك خلال جولة عائلية بمناسبة “الهالوين” بمدينة “نيويورك” الأمريكية مساء يوم السبت الماضي.

وتناول تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل الحادث، موضحًا أن العائلة علقت وسط تبادل إطلاق نيران عندما بدأ رجلان في إطلاق النار على بعضهما البعض في حي “هارلم” بـ”نيويورك”.

وأضاف التقرير أن أبًا في التاسعة والثلاثين من عمره كان يسير برفقة ابنتيه، وأعمارهما 8 أعوام و6 أعوام، وكانتا ترتديان أزياء تنكرية، وفجأة فتح رجلان كانا متواجدين على مقربة من العائلة النار على بعضهما البعض.

وقال الأب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن إطلاق النار وقع على نحو غير متوقع، مضيفًا أنه دفع ابنته الصغرى جانبًا، لكن قبل أن يتمكن من دفع شقيقتها بعيدًا عن مرمى النيران شاهدها تسقط أرضًا بسبب إصابة في ساقها اليمنى؛ وأشار إلى أنه على الرغم من أن ابنته الصغرى لم تتعرض لإصابة بدنية، إلا أن تأذت نفسيًا بسبب العنف الذي شهدته.

وأفاد تقرير “ديلي ميل” بأن الأب أصيب بدوره في ذراعه اليمنى، كما أصيبت سيدة في السادسة والثلاثين من عمرها جراء تبادل إطلاق النيران؛ ونُقل الضحايا الثلاث إلى مستشفيات محلية، ومن المتوقع أن يتعافوا.

وأوضحت الشرطة أن تبادل إطلاق النار سبقه مشادة لفظية نشبت بين شخصين مسلحين، ومازال البحث جاريًا عنهما.