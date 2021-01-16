لجنة : وزير المالية تسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص بعد رفع سعر الدولار

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المستقلة/-اتهمت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي ، وزير المالية علي علاوي بالتسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص بسبب رفع الدولار، مبينة ان الوزير هو شخصيا لا يعترف في الورقة البيضاء التي اعدها بنفسه ولم يضمنها في الموازنة.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم السبت،ان “الوزير تحدث عن اجراءات حكومية تقشفية قاسية واجراءات ضد الرئاسات الثلاث، الا ان ما وجدناه هو صرف مبالغ طائلة ونفقات خيالية”.

وأضاف البلداوي، ان “الوزير تسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص الذي فقد اكثر من 25% من امواله داخل العراق بسبب رفع الدولار بشكل مفاجئ ودون أي تخطيط”، مبينا ان “وزير المالية علي عبد الامير علاوي يتخيل وكأنه في لندن او سويسرا وشرع برسم ترهات ضمن الورقة البيضاء التي لم تضمّن في الموازنة بالاصل”.

وأشار إلى ان “الوزير والحكومة لا يعلمون مدى الارباح او الاموال التي ستجنى بعد صرف 164 ترليون دينار خلال الموازنة ما تعد كارثة اقتصادية لا يمكن السماح بتمريرها مطلقا”.

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