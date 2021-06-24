لجنة نيابية تبتز وزير المالية وتتهمه بالتخبط وتنوي استجوابه تمهيدا لاقالته

المستقلة/- اتهمت اللجنة المالية النيابية التي توصف بانها من افشل اللجان عملا ومتابعة في مجلس النواب العراقي ، وزير المالية بالتخبط، مبينة أن مجلس النواب بصدد استجوابه تمهيداً لإقالته.

ويرى الكثير من متابعي عمل مجلس النواب واللجان البرلمانية ان اعضاء في اللجنة المالية عليهم اتهامات بكبريات ملفات الفساد يحاولون ابتزاز وزير المالية من خلال التلويح بسيف الاستجواب بين فترة واخرى .

وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان، في حديث متلفز، أمس الأربعاء، تابعته المستقلة، ان “رفع سعر الدولار يتحمله وزير المالية وهو صاحب هذا المقترح”، مؤكدا أن “البرلمان بصدد استجواب الوزير تمهيدا لإقالته من منصبه”.

واوضح ذيبان ، ان “موضوع طبع العملة في الاشهر السابقة لتعويض العجز تشوبه الضبابية”.

واشار ذيبان إلى ان “البرلمان لم يتسلم ما يعرف بالورقة البيضاء ولم يطلع على اي من بنودها، حتى الآن”.

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