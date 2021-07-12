لجنة : مشروع قانون مجلس الإعمار سيكون جاهز للتصويت بعد عطلة العيد

المستقلة /- أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، إن مشروع قانون مجلس الإعمار سيكون جاهز للتصويت بعد عطلة العيد، فيما لفتت إلى استلام ملاحظات أعضاء البرلمان على بعض مواد القانون.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين؛ إن “لجنة الخدمات والاعمار النيابية تسلمت ملاحظات أعضاء البرلمان على بعض مواد القانون”، مشيرا إلى إنه “سيتم دراسة الملاحظات لغرض تدقيقها واضافتها للقانون”.

وأضاف إن “هناك اختلافا على المادة المتعلقة بعضوية مجلس الاعمار، إلا إنه سيتم حسم هذا الخلاف خلال الأيام المقبلة قبل عرض القانون للتصويت”.

وبين العطافي، إن “اللجنة ستقدم قانون مجلس الاعمار إلى رئاسة مجلس النواب لغرض عرض القانون للتصويت على جدول الاعمال الجلسات المقبلة”، منوها إلى إن “القانون سيكون جاهزا للتصويت بعد عطلة العيد”.

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