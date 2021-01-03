لجنة تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالاهمال والاضرار بالمال العام

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المستقلة/-اتهمت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام، مبينا ان البرلمان سيحاسبهما في حال عدم تقديمهما دليل البراءة.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي  تابعته المستقلة اليوم الأحد، ان “مجلس النواب عازم على استكمال استجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخفي بسبب تقصريهم وقيامهم بالأضرار المالي الكبير”.

واضاف البلداوي، ان “رفع سعر الدولار امام العملة المحلية الدينار تعد كارثة لا يمكن السكوت عنها وقد جمع البرلمان جميع الادلة والاسئلة لاستجوابهما فضلا عن قيامهم بإعداد موازنة مجحفة بحق المواطنين”.

واشار الى ان “الطرفين في حال عدم تقديم براءتهم امام البرلمان فانه يعتزم اقالتهم ومحاسبتهم بسبب التواطؤ الكبير ولتبديد المال العام”.

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