لجنة الصحة تطالب متظاهري الكليات الصحية عدم التجاوز على رجال الأمن

المستقلة / – دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية الى عدم التجاوز على رجال الأمن.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء: إنه “في الوقت الذي نؤيد فيه الممارسات الديمقراطية وحق التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة لابنائنا من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية والتمريضية والتقنية وخريجي كليات العلوم ومطالبتهم بالمباشرة بالمؤسسات الصحية بعد تعيينهم وتوزيعهم على دوائر الصحة، نبدي أسفنا الشديد لقيام بعض المحتجين بممارسات وتصرفات متسرعة كنّا نأمل أن يبتعدوا عنها ويلتزموا بضبط النفس، ومن بينها التجاوز على رجال الأمن وإلحاق الضرر بسياج الوزارة والأبواب الخارجية ومحاولتهم منع دخول الموظفين، في حين تخوض كوادر الوزارة حرباً شرسة ضد جائحة كورونا، علماً أن أبناءنا الخريجين عبروا عن رفضهم لهذه الممارسات وأعلنوا براءتهم منها وانتقدوا بشدة من قاموا بها”.

وأضاف: “سبق وأن خاطبنا وزارة الصحة بشأن قضيتهم وعرضنا مظلوميتهم في وسائل الإعلام، وأصدرنا عدة بيانات وتصريحات للضغط على الجهات المعنية للنظر في قضيتهم، وجاء الرد من وزارة الصحة بأن هذا الملف خارج صلاحيتها، لكونها استكملت جميع الاجراءات والتعليمات من مجلس الوزراء، وقد اتضح لنا بالفعل أن الوزارة لا تمتلك الصلاحية لحسم الموضوع، كما أنها فعلت كل ما بوسعها لحسمه، وما زالت تسعى لإنصاف الخريجين بشتى الوسائل، وهنا لا بد أن نتكاتف مع هذه المساعي ونشد على أيدي القائمين على الوزارة”.

وتابع الجبوري: “اليوم نجدد دعوتنا إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية باعتبارها الجهة القادرة على حل هذه المشكلة، لتوفير المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة لغرض مباشرة الخريجين، كما ندعو الجميع الى التكاتف مع وزارة الصحة قيادة ومنتسبين لغرض تجاوز أزمة جائحة كورونا ، كما نوجه دعوة لأعضاء مجلس النواب لتضمين قانون الاقتراض موضوع توفير المخصصات اللازمة لتعيين جميع المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته”.