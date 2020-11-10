لجنة الخدمات : بنود الاتفاقية العراقية المصرية لم ترسل إلى مجلس النواب ضرورة تفعيل الاتفاقية الصينية التي وقعتها الحكومة السابقة

المستقلة / -أكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، وليد السهلاني، الثلاثاء، عدم إرسال بنود الاتفاق مع مصر إلى مجلس النواب ، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقية الصينية التي وقعتها الحكومة السابقة .

وقال السهلاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “بنود الاتفاقية العراقية ــ المصرية لم ترسل إلى مجلس النواب”، مؤكدا أن لجنته “ستطالب من رئاسة مجلس الوزراء الإيضاح بشأن مضمون وبنود هذه الاتفاقية”.

وأضاف، أنه “من الضروري تفعيل الاتفاقية الصينية التي وقعتها الحكومة السابقة”، لافتا إلى أن “الاتفاقيات مع مصر والأردن تتطلب من الحكومة الحالية إيضاح بنودها وفقراتها إلى مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “الجميع يرحب بأية فكرة من شأنها تقديم الخدمات للشعب العراقي”، مشددا على أن “ما نريده إقامة علاقات متينة مع المحيط العربي والإقليمي، لكن لا تبنى هذه العلاقات على حساب مصالح شعبنا”.