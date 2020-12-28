لجنة الاقتصاد : لا يمكن للبرلمان الاستمرار بالسكوت عن الحكومة وتلاعبها

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت عن تحديد موعد جديد للجلسة الطارئة لبحث ازمة السوق، مبينة ان البرلمان لن يسمح بالمساس بحقوق المواطن البسيطة.

وقالت جودت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ان” مجلس النواب حدد لسابع من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات رفعه الدولار على السوق”.

واضافت انه “لا يمكن للبرلمان الاستمرار في السكوت عن الحكومة بشان المساس برواتب الموظفين والتلاعب باسعار الدينار والاضرار بالمواطن”.

وأوضحت جودت أن “العمل الوحيد الممكن هو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة فضلا عن اصدار خطة اقتصادية شاملة لضمان تخفيض الاعتماد الكلي على النفط في الموازنة”.(النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تفعيل الدوريات للحفاظ على امن الشريط الحدودي

الاخبار

نائبة تطالب بالإسراع بتنفيذ استثمار الصين في المثنى مؤكدة سيخرجها من فقرها

الاخبار

تقرير امريكي : عفو ترامب عن المجرمين سيعزز من عزم العراق على طرد القوات الامريكية

الاخبار

بالوثيقة : تعرف على اسعار الضرائب على استيراد السيارات بعد ارتفاع الدولار

اخر الاخبار

الخزعلي : يتهم شركة (جي فور إس) بالتورط باغتيال سليماني والمهندس

الاخبار

البرلمان : يعلن تشخيص الفساد والاخفاقات بالخطوط الجوية واحالتها الى التنفيذ

الاخبار

لجنة الاقتصاد : لا يمكن للبرلمان الاستمرار بالسكوت عن الحكومة وتلاعبها