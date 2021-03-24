لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات..شركة امريكية ستتولى الربط الكهربائي مع الاردن

المستقلة /- أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات.

وقال العبادي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار تعد من المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم، ليس فقط، في تجهيز العراق بالطاقة، وإنما تجعله محورا مهما لمناقلة الطاقة وتمريرها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال”.

وأضاف أن “مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أجريت عليه عمليات مسح المسارات من الجانب العراقي وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، وهذا المشروع الحيوي سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بمدة 26 شهرا لرفد العراق بـ150 ميغاوات من الطاقة الكهربائية”.

وأوضح أن “الانطلاق الفعلي لتنفيذ أعمال المشروع ستتم بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي وهو لبنة أساسية لمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني المصري”.

وذكر أن “الحكومة العراقية فعلت العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج للحصول على 500 ميغاوات بعد أن توقف العمل بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية حيث تمت موافقة الحكومة العراقية على افتتاح مقرات لهيئة الربط الخليجي والمضي بتنفيذ المشروع”.

وأوضح أن “الجانب العراقي أنجز نحو 80% من أعمال الربط داخل الأراضي العراقية، و أن المرحلة الأولى من المشروع لو تمت وفق السقوف الزمنية المحددة ستنجز في صيف عام 2022”.

وهناك اتفاق لدى العراق مع السعودية للربط الكهربائي فيما يحصل العراق حاليا على 1200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران لسد النقص الكبير في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.