لبنان بالمرتبة الثامنة في ترتيب أجمل نساء العالم

المستقلة /- كشفت دراسات عن معايير مضبوطة في علاقة بجمال المرأة، حيث ربط بعض الباحثين هذا الجمال وفق معيار جيني بشكل مباشر وارتباطه بالمناخ والطبيعة السائدة في كل منطقة، أي أنه يمكن تصنيف المناطق أو الدول وفق الفئة الأغلبية الأكثر جمالا، وهذا ما ذهبت إليه الأبحاث والتقارير الإعلامية خاصة فيما يتعلّق بجمال النساء في علاقة بالمسابقات وعارضات الأزياء.

وكشفت دارسة اعدها موقع “ucityguides” عن ترتيب 10 دول بها أجمل نساء العالم حيث جاءت القائمة على الشكل التالي:

1. البرازيل

احتلّت البرازيل الصدارة في ترتيب الدول لأجمل نساء العالم، فالمرأة البرازيلية يمكن اعتبارها منحوتة بشكل مثالي وهو ما جعل نساءها تحتل المرتبة الأولى بأعلى معدّل جمال على الاطلاق

2. روسيا

وتعدّ الروسيات ثاني أجمل نساء العالم، حيث تعتبر دكتورة العلوم الطبيّة مايا كيريلوفنا كوندراشوفا أنّ البيئة تلعب دورا كبيرا في جمال الروسيات

3. سلوفاكيا

في حين تعتبر سلوفاكيا أكثر الدول من حيث عدد النساء زرقاوات العينين، فالمرأة السلوفاكيّة بطبيعتها جميلة ولا تحتاج إلى تعديل مما جعلها تكون في المرتبة الثالثة

4. السويد

بينما تحمل النساء السويديات صورة المرأة النمطيّة الجميلة، وهذا ما جعلهن يحصلن في مناسبتين على لقب ملكات جمال الكون، ويفتككن المرتبة الرابعة لهذا الترتيب

5. فنزويلا

فنزويلا لديها أكبر عدد من الفائزين بمسابقة ملكات جمال العالم (ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون) وذلك لأن الجمال هو أكبر هوس في البلاد. فعندما لا تكون جميلة بالطبيعة ، تلجأ الفنزويليات الى الجراحة ، وهي صناعة محلية كبرى. يقال إن جمال الأنثى هو أكبر مصدر للفخر القومي وحتى الهوية الوطنية ، وهذا ما يفسر سبب كونهن النساء اللائي ينفقن الجزء الأكبر من دخلهن على الجمال. وعلى الرغم من أن العاصمة كاراكاس مدينة غير جذابة ، إلا أنه من السهل التغاضي عنها عندما تركز العيون فقط على الشابات في الشوارع.

6. كولومبيا

بالتأكيد لا تشبه جميع الكولومبيات صوفيا فيرغارا لكن الكثير منهم يقتربون من ملامحها. وتفتخر المرأة الكولومبية بمنحنياتها وتعمل بجد لإظهارها. إنها أيضًا مغرية للغاية (وغالبًا ما تكون لا تقاوم) ، لذلك إذا كنت لا تريد الوقوع في الإغراء ، فحاول احتواء نفسك إذا ذهبت في رحلة إلى بوغوتا.

7. اوكرانيا

أما الأوكرانية، فقد جعلت من بلدها يحتل المرتبة السابعة لما لها من سحر جذاب ناتج عن أناقتها وحفاظها على رشاقتها

8. لبنان

وقد احتلت لبان المرتبة الثامنة في هذا الترتيب العالمي، وهي الأولى عربيا في مختلف التصنيفات التي تتعلّق بجمال المرأة، ذلك أنّ اللبنانية تتميّز بطبيعتها وبساطتها مقارنة بدول العالم.

9. انغولا

أجمل النساء الأفريقيات من أنغولا والتي هي واحدة من دولتين فقط من دول جنوب الصحراء التي فازت بلقب ملكة جمال الكون السوداء ، وتظهر عارضاتها الآن على المدرجات الدولية (مثل شارام دينيز ، أحد ملائكة فيكتوريا سيكريت). بسبب هذا النجاح الدولي ، تتنافس الفتيات الصغيرات في لواندا باستمرار في المسابقات المحلية وجذب انتباه وكالات العارضات ، وفي العاصمة ستشاهد الجمال الأفريقي يحظى باهتمام الذكور ، في البارات العصرية (والمكلفة!) والمطاعم.

10. الولايات المتحدة

لتختم قائمة ترتيب الدول لأجمل نساء العالم بالولايات المتحدة والتي تشتهر عادة بأنها أكثر دول العالم سمنة ، وفي مثل هذا البلد المتنوع لا يوجد نوع معين من النساء. لكن أمريكا مهووسة أيضًا بمنتجات وإجراءات إنقاص الوزن وتعزيز الجمال ، وتبرز بعض المدن في نسبة النساء المثيرات. الأجسام الطبيعية أو الخاضعة للتجميل ، فإن الأجسام التي تراها غالبًا في ميامي ولوس أنجلوس لا تشوبها شائبة .