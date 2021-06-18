لبنان .. العثورعلى قذائف صاروخية داخل حاويات للنفايات في بيروت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية نوع RPG و5 قذائف متنوعة جميعها قديمة العهد، داخل حاويات للنفايات في العاصمة بيروت.

وقالت إنه تمت إزالة هذه القذائف من شارع بني معروف بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات في قوى الأمن الداخلي.

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