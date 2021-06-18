لبنان .. العثورعلى قذائف صاروخية داخل حاويات للنفايات في بيروت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية نوع RPG و5 قذائف متنوعة جميعها قديمة العهد، داخل حاويات للنفايات في العاصمة بيروت.

عثر على 16 قذيفة صاروخية نوع RPG و5 قذائف متنوّعة جميعها قديمة العهد، مرميّة داخل مستوعبات للنفايات في شارع بني معروف – بيروت، وتمت ازالتها من المكان بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات في قوى الامن الداخلي pic.twitter.com/g1QJdXh4zm — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 18, 2021

وقالت إنه تمت إزالة هذه القذائف من شارع بني معروف بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات في قوى الأمن الداخلي.