لبنان.. اقتصار دخول المطاعم والشواطئ على غير المطعمين ضد كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اقتصار ارتياد المطاعم والمقاهي والحانات والشواطئ على حاملي شهادات تلقي التطعيم ضد كوفيد-19، وحاملي شهادة الخلو من فيروس كورونا.

وأضافت أن العاملين في تلك المواقع الذين لم يتلقوا التطعيم سيتعين عليهم إجراء فحص التفاعل المتسلسل كل 72 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة وسط قفزة في الإصابات الجديدة في البلاد التي سجلت 1104 إصابات أمس الخميس مقابل بضع مئات في اليوم خلال الشهور السابقة.

وكانت حالات الإصابة في لبنان قد بلغت الذروة عندما فرضت السلطات عزلا عاما شاملا في يناير بعد أن عجزت المستشفيات عن مواجهة الزيادة في أعداد المرضي وسط أزمة مالية خانقة وانخفاض في إمدادات الدواء وتكرار انقطاع الكهرباء.

وعاودت البلاد فتح الاقتصاد تدريجيا خلال فصل الربيع.

وحملة التطعيم في لبنان بطيئة، حيث أنها شهدت تلقي نحو 18 في المئة فقط من السكان تطعيما كاملا.

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