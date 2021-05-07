لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكنت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، من إحباط عملية تهريب قرابة 60 كيلو غراما من مادة الحشيش عبر مطار بيروت الدولي، كانت معدة للتوجه نحو هولندا.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مفرزة دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من ضبط ما يقارب 60 كلغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام.

يأتي ذلك، ضمن إجراءات مشددة تقودها قوى الأمن الداخلي في لبنان لمكافحة تهريب المخدرات.

وكانت السعودية ضبطت شحنة مخدرات مخبأة داخل خضار وفواكه آتية من لبنان، وأعلنت في أبريل الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

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