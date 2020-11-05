لاعب يوفنتوس السابق يتهم رونالدو بالجهل

(المستقلة) – حسام الدين جمال – وجّه باسكوالي برونو، مدافع يوفنتوس السابق، انتقادات قوية إلى كريستيانو رونالدو، واتهمه بالجهل وعدم احترام زملائه.

وقال اللاعب السابق في تصريحات صحفية: “رونالدو جاهل، إنه في إيطاليا منذ عامين ولم يتعلم بعد التحدث بلغتنا ولا يحاول حتى التعلم هذه اللغة لاحترام البلد التي يسكنها”.

وأضاف: “إنه مازال يستخدم اللغة الإسبانية رغم أنها ليست لغته الأم، هو احترام إسبانيا وتعلم لغتهم خلال فترته مع ريال مدريد، ولم يقم بذلك مع يوفنتوس”.

وأتم: “كريستيانو لا يحترم زملائه في الفريق أو الجمهور الإيطالي، وهذا أمر مثير للغضب والاستياء بالنسبة لي”.