لاعب يوفنتوس السابق يتهم رونالدو بالجهل

(المستقلة) – حسام الدين جمال – وجّه باسكوالي برونو، مدافع يوفنتوس السابق، انتقادات قوية إلى كريستيانو رونالدو، واتهمه بالجهل وعدم احترام زملائه.

وقال اللاعب السابق في تصريحات صحفية: “رونالدو جاهل، إنه في إيطاليا منذ عامين ولم يتعلم بعد التحدث بلغتنا ولا يحاول حتى التعلم هذه اللغة لاحترام البلد التي يسكنها”.

وأضاف: “إنه مازال يستخدم اللغة الإسبانية رغم أنها ليست لغته الأم، هو احترام إسبانيا وتعلم لغتهم خلال فترته مع ريال مدريد، ولم يقم بذلك مع يوفنتوس”.

وأتم: “كريستيانو لا يحترم زملائه في الفريق أو الجمهور الإيطالي، وهذا أمر مثير للغضب والاستياء بالنسبة لي”.

 

اقرأ المزيد
رياضية

تعرف على نتائج الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

رونالدو يقود يوفنتوس لسحق سبيزيا

اخر الاخبار

ميلان يواصل التوهج بقيادة “السلطان” إبراهيموفيتش

رياضية

لامبارد: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

رياضية

كريستيانو رونالدو يتغلب على كورونا

الاخبار

هل اقترب ديبالا من ريال مدريد؟

التعليقات مغلقة.