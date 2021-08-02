لاعب قطري يتوج هدافا لبطولة أمريكا الشمالية للمنتخبات

المستقلة/- توج القطري المعز علي بجائزة هداف كأس الكونكاكاف الذهبية برصيد 4 أهداف فيما نال المكسيكي هيريرا جائزة أفضل لاعب والأميركي تورنر جائزة أفضل حارس.

وانتهت مسابقة كأس الكونكاكاف الذهبية الإثنين بتتويج أميركا باللقب إثر الفوز على المكسيك 1-0 بعد التمديد (الوقت الأصلي 0-0).

وتربع المعز علي على عرش هدافي المسابقة برصيد أربعة أهداف ليكون أول لاعب في التاريخ يتوّج هدافاً لقارتين بعد أن حاز على لقب هداف كأس آسيا 2019 حين فازت قطر باللقب.

وجاءت أهداف المعز علي الأربعة على السيلفادور (هدفان) وغرينادا (هدف) وبنما (هدف).

وكان المعز علي أول لاعب يسجل في ثلاث قارات بتسجيله هدفاً خلال كوبا أميركا إضافة إلى كأس آسيا وكأس الكونكاكاف الذهبية.

واستحق هيريرا جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد مستواه المميز فيما توّج الأميركي تورنر بجائزة أفضل حارس.