لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية، أن أحد لاعبي ريال مدريد طلب الرحيل بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لغيابه عن المشاركة مع الفريق.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن قرار زين الدين زيدان، مدرب الريال باستبعاد مارتن أوديجارد من قائمة مباراة ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، رغم غياب لوكا مودريتش، كان بمثابة الفصل الأخير في علاقة اللاعب مع “الميرينجي”.

وعاد النرويجي مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، بعد تألقه خلال الموسم الماضي مع ريال سوسيداد، الذي لعب له على سبيل الإعارة.

ولم يحصل لاعب الوسط النريجي على عدد دقائق كاف في المشاركة مع الريال هذا الموسم، حيث لم يلعب سوى في 367 دقيقة، وهو ما دفعه للتقدم بطلب من أجل الخروج لإعارة جديدة.