لاعب ريال مدريد مطلوب في الدوري الإيطالي

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي فيورنتينا الإيطالي بالتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب ما ذكره موقع “ديفينسا سينترال”، اليوم الجمعة، فإن فيورنتينا يستعد لتقديم عرض لريال مدريد، لاستعارة ظهيره الأيمن ألفارو أودريوزولا، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعاني أودريوزولا من تجاهل مدربه زين الدين زيدان، الذي يعتمد على داني كارفاخال بشكل أساسي، ويليه الثنائي ناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز، رغم أن الأخير ليس ظهيرا في الأصل بل جناح.

وأضاف التقرير أن زيدان، لن يقف في طريق أودريوزولا، إذا تلقى عرضا للرحيل، رغم أنه يفضل الحفاظ على قواه الدفاعية كاملة، حتى نهاية الموسم.

ولعب أودريوزولا النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى بايرن ميونخ، وساهم مع الفريق البافاري في تحقيق الثلاثية المحلية في ألمانيا، الدوري والكأس والسوبر.