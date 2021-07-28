لاعب برشلونة يقترب من إنتر ميلان

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، إن البوسني ميرالم بيانيتش، لاعب خط وسط برشلونة، ارتبط في الساعات الأخيرة بالانضمام إلى إنتر ميلان.

وبحسب موقع “توتو ميركاتو”، فإن فالي رمضاني، وكيل أعمال بيانيتش، قام بعرض موكله على إنتر، في محاولة منه لإخراج اللاعب من صفوف النادي الكتالوني والعودة لإيطاليا من بوابة النيراتزوري.

وأضاف أن انضمام بيانيتش إلى الإنتر مرتبط بوضع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر، خاصة وأن عقده مع النيراتزوري قارب على الانتهاء.

وتابع أن بروزوفيتش المرتبط بعقد حتى صيف 2022، إذا لم يتوصل لاتفاق مع إنتر، فمن المتوقع أن يضعه النادي بسوق الانتقالات الصيفي وبالتالي، سيحاول النادي الإيطالي ضم بيانيتش.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط البوسني، ارتبط بمغادرة برشلونة هذا الصيف، في ظل عدم اقتناع رونالد كومان بقدراته، حيث ارتبط بالعودة من جديد إلى يوفنتوس، النادي الذي لعب له طيلة السنوات الماضية، قبل أن ينضم للبارسا في صفقة تبادلية.

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