لاعب برشلونة السابق: رونالدو طلب من الانضمام إلى يوفنتوس

المستقلة/- أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة سابقا وإشبيلية الإسباني حاليا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، طالبه بالانضمام لصفوف “السيدة العجوز” صيف 2019.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “في صيف 2019، اتصل بي كريستيانو شخصيا ليقترح علي بأن أذهب إلى يوفنتوس”.

وأضاف: “أخبرني أن النادي يريدني أيضا، لكن الانتقال لم يتم، برشلونة في ذلك التوقيت كان يطلب 50 مليون يورو، وكان ذلك أكثر من اللازم”.

وتابع اللاعب الكرواتي: “بدلا من ذلك، بقيت في برشلونة لمدة عام آخر، وانضممت إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو فقط في سبتمبر 2020”.

وختم إيفان راكيتيتش (33 عاما): “رونالدو هو واحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، أنت تستمع حقًا بمشاهدته وما يفعله في يوفنتوس”.

 

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